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Меган Маркл призналась, что скучает по актерству
18:59 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
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Жизнь 36-летней Меган Маркл кардинально изменилась после того, как так она стала членом королевской британской семьи, выйдя замуж за принца Гарри.
Выступая перед публикой во время их с принцем Гарри визита в Дублин, бывшая актриса рассказала, что она "скучает" по своей главной роли в американском сериале "Форс-мажоры".
Об этом стало известно из комментария в разговоре с представительницей общественности Фионой Мур: "Я поклонница "Форс-мажоров", и я сказала ей, что я скучаю по ней в сериале, а Меган ответила "Я тоже".
Также женщина отметила, что Меган выглядела "довольно расслабленной и дружелюбной": "Она была расслаблена, все время шутила и смеялась".
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