Меган Маркл призналась, что скучает по актерству

Жизнь 36-летней Меган Маркл кардинально изменилась после того, как так она стала членом королевской британской семьи, выйдя замуж за принца Гарри.

Выступая перед публикой во время их с принцем Гарри визита в Дублин, бывшая актриса рассказала, что она "скучает" по своей главной роли в американском сериале "Форс-мажоры".

Об этом стало известно из комментария в разговоре с представительницей общественности Фионой Мур: "Я поклонница "Форс-мажоров", и я сказала ей, что я скучаю по ней в сериале, а Меган ответила "Я тоже".

Также женщина отметила, что Меган выглядела "довольно расслабленной и дружелюбной": "Она была расслаблена, все время шутила и смеялась".