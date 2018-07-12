Анджелина Джоли хочет показать личный дневник на суде

Судебная эпопея между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом никак не может найти свое завершение. Недавно стало известно, что Джоли в очередной раз намерена "выкинуть" эдакий номер – она собирается предоставить суду свой дневник, в котором она записывала подробности совместной жизни с Брэдом Питтом.

В этом дневнике Энджи якобы писала и о алкоголизме Брэда, нервных срывах и неадекватном поведении.

Правда есть одно "но": поверит ли суд в достоверность ее историй? Судя по всему, недавнее решение суда стало последней каплей для Анджелины, раз она решила пойти на такие меры.

Некоторые поклонники считают, что этого дневника не существует, ведь так бы актриса давно им воспользовалась. Правда другие уверены, что звезда хотела решить проблему опеки более мирным путем и не опускаться до уровня скандальных заявлений.