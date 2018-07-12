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Даша Астафьева показала милые фото со своим парнем

Даша Астафьева
22:26 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Даша Астафьева умеет удивлять поклонников не только пикантными фото, но и нежными. Певица опубликовала снимки со своим возлюбленным Артемом Кимом.

Одна из самых ярких представительниц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева умело примеряет как эпатажные образы, так и нежные. Артистка часто принимает участие в стильных фотосессиях, демонстрируя свою красоту и стройную фигуру.

 

by @kate_kondratieva

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Несмотря на активное наполнение своего блога в соцсети Instagram, Даша крайне редко хвастается совместными фотографиями со своим бойфрендом – бизнесменом Артемом Кимом. Следовательно, недавние снимки с любимым просто очаровали нежностью и романтичностью.

На фотографиях пара мило обнимается и целуется на фоне заката. Даша Астафьева и Артем Ким не скрывают чувств друг к другу и выглядят очень трогательно.

 

by @kate_kondratieva

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Отметим, что романтические фотографии для Даши Астафьевой и Артема Кима создала столичный фотограф Кейт Кондратьева. Фотографии вызвали немало комментариев среди пользователей сети. Люди советовали певице беречь эти отношения, потому что пара смотрится вместе очень счастливо.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Даша Астафьева, Парень, Фото, Фото с парнем.
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