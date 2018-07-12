Даша Астафьева показала милые фото со своим парнем

Одна из самых ярких представительниц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева умело примеряет как эпатажные образы, так и нежные. Артистка часто принимает участие в стильных фотосессиях, демонстрируя свою красоту и стройную фигуру.

by @kate_kondratieva Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 12 Июл 2018 в 4:40 PDT

Несмотря на активное наполнение своего блога в соцсети Instagram, Даша крайне редко хвастается совместными фотографиями со своим бойфрендом – бизнесменом Артемом Кимом. Следовательно, недавние снимки с любимым просто очаровали нежностью и романтичностью.

На фотографиях пара мило обнимается и целуется на фоне заката. Даша Астафьева и Артем Ким не скрывают чувств друг к другу и выглядят очень трогательно.

by @kate_kondratieva Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 12 Июл 2018 в 4:32 PDT

Отметим, что романтические фотографии для Даши Астафьевой и Артема Кима создала столичный фотограф Кейт Кондратьева. Фотографии вызвали немало комментариев среди пользователей сети. Люди советовали певице беречь эти отношения, потому что пара смотрится вместе очень счастливо.