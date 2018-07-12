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Продюсер Лободы публично оскорбила Тину Кароль

Тина Кароль
21:46 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Продюсер скандальной певицы Светланы Лободы, Нателла Крапивина резко высказалась об украинской певице Тине Кароль.

Все дело в том, что Тина Кароль ранее высказала свое мнение по поводу выступления украинского исполнителя Alekseeva на международной конкурсе "Евровидение 2018", который отстаивал честь Беларуси.

"Для этого есть граждане Беларуси, чтобы представить свою страну. Даже если бы они не попали в финал, это все-таки конкурс, где встречаются страны. Если бы Алексеев принял гражданство, это был бы выбор – я хочу быть белорусом. Но тут получилась подмена понятий. Мы в своей стране, в Украине, научились говорить то, что думаем. Мы не боимся и не прячемся. Сейчас я говорю то, что думаю", - сказала Тина Кароль в комментарии для "Комсомольской правды".

В итоге, Нателла Крапивина решила осудить мнение Кароль и написать об этом на своей страничке в Facebook.

"я эту темку пропустила!!! тетя решила хайпануть! ну что ж когда нет песен, остается только дешевый треп. даже как-то неудобно за артистку. как думаете может подарить ей хорошую песню? авось добрее станет", - написала продюсер Лободы.

Поклонники Кароль тут же встали на защиту исполнительницы и написали в комментариях к посту о том, что таким способом Крапивина и сама решила напомнить о себе и своей звездной подопечной, мол "репертуар уже давно оставляет желать лучшего".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Facebook, Алексеев, Нателла Крапивина, Певица, Продюсер Лободы, Светлана Лобода, Тина Кароль.
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