Катя Осадчая рассказала, что прибегает к инъекциям красоты

Катя Осадчая опубликовала в личном блоге Инстаграма фото, под которым и написала о том, что как бы она не отвергала разного рода манипуляции и процедуры которые включают в себя инъекции, после 30 это стало просто неизбежным и очень необходимым для поддержания молодости и свежести.

Да и профессия обязывает ее всегда быть в отличной форме, а лицо вообще является ее визиткой в мир телевидения. Ведущая уже довольно компетентна в данном вопросе и решила, что и для ее поклонников эта информация тоже станет полезной.

Конечно, в след за таким провокационным постом последовали и критика и разногласия между поклонниками.

Многие приветствуют такие процедуры и убеждены, что проще сделать профилактику, тем самым отложить процесс старения на какое то время, чем потом страдать от собственных несовершенств и недовольства собой.

Недоброжелатели в свою очередь пытались развести негатив в ленте, высказывая свое недовольство и нагнетая обстановку среди фанатов звезды. Но фолловеры быстро утихомирили негативно настроенных, попросив придержать свое мнение при себе.