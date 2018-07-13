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Пятница 13: приметы и суеверия этого дня

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Пятница 13
09:08 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Считается, что именно в этот день Ева вкусила от запретного плода.

Пятница 13 – день, наиболее окруженный различного рода суевериями, приметами и тайными знаками. Эту дату часто называют мистической и считается, что она не приносит удачу, а лишь неприятности.

Откуда пошла вера в "плохую дату"

Несмотря на то что в Библии об этом ничего не говорится, в народе считается, что беды в пятницу 13 имеют религиозные корни. Считается, что именно в этот день Ева вкусила от запретного плода, Каин убил своего брата Авеля, а распятие Христа также пришлось на пятницу, по некоторым верованиям – именно 13 числа.

Кроме того, считается, что именно в этот день нечисть слетается на шабаш – 12 ведьм и упырей собираются на Лысой горе, а в полночь 13-м участником их темного торжества становится сам Сатана. Но и кроме религиозных суеверий, есть более древние подтверждения мистической силы числа "13". Еще древние римляне верили, что оно связано со смертью, потусторонним миром и приносит несчастье.

Суеверия о пятнице 13

Нельзя осуществлять путешествия – велик риск из них не вернуться. Автомобилисты верят, что в этот день происходит как никогда много аварий на дорогах, так что лучше прогуляться пешком и не садиться за руль.

В этот день ни в коем случае нельзя брать себе или поднимать с дороги любую найденную вещь, будь то даже драгоценность или купюра – на них может быть наведено проклятье.

Некоторые верят, что если похороны приходятся на пятницу 13-е, вскоре за ними могут последовать еще одни.

Этой даты боятся некоторые хирурги. На этот день некоторые врачи не назначают операций, а уже назначенные операции переносят на любой другой день. Доктора убеждены в том, что риск неудачи операции, проведенной в пятницу 13-го, возрастает вдвое. Например, британские хирурги отменяют 50% операций, назначенных на пятницу, 13-е.

Как уберечь себя

Чтобы избежать страшных последствий пятницы 13-ого числа, согласно народным поверьям, нужно просто посетить в этот день церковь.

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Новости шоу бизнеса, Ева, Запретный плод, Приметы, Пятница 13, Суеверия.
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