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Памела Андерсон снова выходит замуж

Памела Андерсон
13:18 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон готовится к свадьбе со своим молодым бойфрендом-футболистом, который младше ее на 18 лет.

Памела Андерсон согласилась выйти замуж за защитника "Марселя" и сборной Франции Адиля Рами. Близкая подруга актрисы сообщила о том, что влюбленные давно живут вместе и уже помолвлены.

Хоть разница в возрасте между будущими супругами и не маленьках, но их это не смущает. Да и сама Памела говорит о том, что Адиль называет ее "инопланетянкой". Говорит, что ей должно быть 30 лет, а не 50, и просит показать ее водительское удостоверение.

Напомним, что о романе Памелы Андерсон и французского футболиста Адиля Рами стало известно около года назад. Спустя всего несколько месяцев отношений звезда сериала "Спасатели Малибу" познакомила бойфренда с детьми, а затем и вовсе переехала к возлюбленному во Францию.

Стоит отметить, что до этого Андерсон уже 5 раз была замужем. Впервые актриса вышла замуж за рок-музыканта Томма Ли в 1995 году. Однако, уже через три года пара развелась. Экс-супруги воспитывают двух сыновей.

В 2006 году актриса второй раз вышла замуж за рок-музыканта Кид Рока. В 2007 году они развелись и в этом же году звезда в третий раз сыграла свадьбу с кинопродюсером Риком Саломоном. Супруги прожили вместе год и развелись. После этого, в 2014 году влюбленные снова решили пожениться, а уже в 2015 развелись.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Памела Андерсон, Свадьба, Фотомодель, Футболист.
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