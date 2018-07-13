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Появились новые подробности о свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Хейли Болдуин и Джастин Бибер
19:17 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 24-летний певец Джастин Бибер накануне сделал предложение своей возлюбленной, 21-летней модели Хейли Болдуин.

Стало известно, что звездная пара планирует сыграть свадьбу в небольшом кругу своих семей без громкой церемонии со знаменитостями.

На данный момент они хотят провести небольшую церемонию в кругу своих семей. Они не планируют огромную свадьбу со знаменитостями. Они женятся по любви и не хотят роскошной свадьбы.

Кроме того, звездную пару заметили на улицах Нью-Йорка. Для романтического ужина Хайли и Джастин выбрали неформальные наряды в спортивном стиле.

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман длился всего лишь пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион Джастин решился на восстановление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание. Накануне стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.

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Новости шоу бизнеса, Джастин Бибер, Певец, Предложение, Свадьба, Фотографии, Хейли Болдуин.
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