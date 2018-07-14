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Скарлетт Йоханссон не сыграет криминального авторитета-трансгендера

Скарлетт Йоханссон
09:05 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от роли Данте Джилл из-за критики СМИ и ЛГБТ-сообщества.

На такой шаг Йоханссон пошла из-за критики ЛГБТ-сообщества. Она заявила, что глубоко уважает и любит транс-сообщество и понимает претензии.

"Я, конечно, рада была бы дать жизнь истории Данте и его преобразования в мужчину, но я понимаю чувства тех, кто считает, что эту роль должен играть актер трансгендер. Я благодарна, что обсуждение кастинга на эту роль, хотя и было спорным, породило широкую дискуссию о разносторонности кастинга и представлении различных персонажей в кино", – сказала актриса.

Решение Йоханссон сыграть роль Данте Джилл раскритиковали сразу несколько популярных СМИ. Также недовольны были многие представители ЛГБТ-сообщества. Критики считали, что трансгендеров должен играть актер трансгендер.

Лоис Джин Джилл (именно так Данте назвали при рождении), родилась в Питтсбурге. В 1970-х Джилл, уже жил под мужским именем, и владел сетью массажных салонов, которые на самом деле были прикрытием для бордельного бизнеса. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Данте Джилл, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, Скандал со Скарлетт Йоханссон, Скарлетт Йоханссон.
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