В возрасте 101 года ушла из жизни первая жена Фрэнка Синатры

Нэнси Синатра, первая жена легендарного певца Фрэнка Синатры, скончалась в пятницу в возрасте 101 года.

"Моя мать мирно скончалась сегодня", - сообщила ее дочь Нэнси Синатра в пятницу вечером

Нэнси Барбато и Фрэнк Синатра женились в 1939 году и имели троих детей. Их брак закончился в 1950-х годах после того, как стало известно о романе певца с актрисой Авой Гарднер. Спустя несколько дней после того, как певец и Нэнси подписали документы о разводе, Фрэнк Синатра женился на Гарднер.

После развода с Гарднер у Синатры было еще две жены.

Фрэнк Синатра умер в 1998 году от сердечного приступа в возрасте 82 лет.

Напомним, в июле прошлого года в США умерла Барбара Синатра, четвертая жена американского певца Фрэнка Синатры.