"Тетя решила хайпануть": продюсер Лободы осудила слова Тины Кароль

Об этом Нателла Крапивина написала на своей странице в Facebook.

Накануне Тина Кароль высказалась относительно участия украинского певца Alekseev на песенном конкурсе "Евровидение-2018" от Беларуси. По ее мнению, для представления страны важно, какой паспорт имеет исполнитель.

"Не смотрела это выступление. Думаю, не стоит. Для этого есть граждане Беларуси, чтобы представить свою страну. Если бы Alekseev принял гражданство, это был бы выбор – я хочу быть белорусом. Но тут вышла подмена понятий", – отметила Тина Кароль.

В свою очередь продюсер Лободы Нателла Крапивина ответила, что Кароль таким образом решила "хайпануть".

"Я эту тему пропустила. Тетя решила хайпануть! Ну что же, когда нет песен, остается только дешевая болтовня", – отметила Крапивина.

Продюсер Светланы Лободы добавила, что ей даже стало неудобно за артистку. "Как думаете, может подарить ей хорошую песню? Вдруг добрее станет?" – иронично написала она.