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Тяжело быть женой принца: вот почему Меган Маркл должна ходить на каблуках

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Меган Маркл
12:59 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Из-за разницы в росте с принцем Гарри Меган Маркл обязана все время появляться на публике на каблуках.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вынуждена пожертвовать своим комфортом и отказаться от удобной обуви на низком ходу. Главной причиной стал рост принца Гарри.

Отмечается, что большая разница в росте между партнерами создает дисбаланс на фотографиях. "Чаще всего невысокий человек, который стоит рядом с высоким, на снимках получается еще ниже, чем есть на самом деле. И кажется, что один партнер смотрит снизу вверх на другого", – отмечает фотограф знаменитостей Гленн Граттон.

Он добавил, что герцогиня Сассекская вынуждена все время выбирать обувь на высоких каблуках, чтобы минимизировать разницу с мужем. Ее рост – 170 см, а принца Гарри – 186 см.

Заметим, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон также 16-сантиметровая разница в росте. При росте принца 191 см, рост герцогини Кембриджской составляет 175 см.

Интересно, что Меган Маркл ни разу не надевала туфли на танкетке, потому что королева Елизавета II ненавидит эту модель. Об этом знают все женщины в королевской семье, и ни одна из них не надевает такую обувь в присутствии королевы.

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Новости шоу бизнеса, Британская королевская семья, герцогиня Сассекская, Гленн Граттон, Елизавета II, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри.
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