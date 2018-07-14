Уилл Смит поразил фанатов своим танцем на вершине моста в Будапеште (Видео)

Уилл Смит, как и многие знаменитости, активно пользуется соцсетями. Недавно интернет-пользователи запустили необычный челлендж, по которому необходимо станцевать под песню рэпера Дрейка "In My Feeling". Актер решил принять вызов и опубликовал соответствующий видеоролик на странице в Instagram.

Так званое "задание" Смит решил выполнить по-особенному: актер поднялся на мост в Будапеште и станцевал именно там, чем продемонстрировал необыкновенную смелость.

"Последний день в Будапеште. Я проснулся в In My Feeleng. Наверху было страшно", - так прокомментировал видео 49-летний актер.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, оставив более двух миллионов лайков. Стоит отметить, что это не первое танцевальное видео актера. Ранее он уже брал "уроки" латины у бывшего мужа Дженнифер Лопес Марка Энтони.