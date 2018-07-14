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Уилл Смит поразил фанатов своим танцем на вершине моста в Будапеште (Видео)

Уилл Смит
13:33 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американский актер Уилл Смит принял участие в необычном танцевальном челлендже.

Уилл Смит, как и многие знаменитости, активно пользуется соцсетями. Недавно интернет-пользователи запустили необычный челлендж, по которому необходимо станцевать под песню рэпера Дрейка "In My Feeling". Актер решил принять вызов и опубликовал соответствующий видеоролик на странице в Instagram.

Так званое "задание" Смит решил выполнить по-особенному: актер поднялся на мост в Будапеште и станцевал именно там, чем продемонстрировал необыкновенную смелость.

"Последний день в Будапеште. Я проснулся в In My Feeleng. Наверху было страшно", - так прокомментировал видео 49-летний актер.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, оставив более двух миллионов лайков. Стоит отметить, что это не первое танцевальное видео актера. Ранее он уже брал "уроки" латины у бывшего мужа Дженнифер Лопес Марка Энтони. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Голливуд, Голливудские актеры, Танцующий Уилл Смит, Уилл Смит.
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