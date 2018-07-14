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В честь балерины Екатерины Кухар создана серия кукол

Смотрите фото (4)
Екатерина Кухар
13:45 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Первой куклу получила сама балерина и была в восторге.

Украинка Тамара Шептишин создала лимитированную серию кукол, вдохновившись образом примы-балерины Екатерины Кухар из балетов "Жизель", "Ромео и Джульетта" и "Лебединое озеро".

Каждая из таких кукол создается в течении 3-4 дней вручную. Мастерица пытается передавать каждый образ балерины в малейших деталях, воспроизводя детали костюма, украшения, прическу звезды.

Тамара Шептишин рассказала, когда познакомилась с образом Екатерины Кухар, и чем она ее заворожила:

Екатерину Кухар я впервые увидела в проекте "Танці з зірками". Она была словно фарфоровая статуэтка, прекрасная и утонченная. Однажды я заметила афишу во Львове, где Катя должна была танцевать в балете "Жизель", и так у меня возникла идея создать куколку Екатерина Кухар.

Логично, что первую такую куклу в подарок получила сама Екатерина Кухар. Танцовщица рассказала, что испытывала, получив оригинальный сюрприз:

"Это один из самых приятных подарков, которые я когда-либо получала. Моя дочь Настенька была в восторге, когда увидела эту куколку и сказала: "Кукла-мама". Я надеюсь, что с нового сезона эти куклы можно будет покупать на наших спектаклях".

Кстати, недавно Екатерина Кухар заинтриговала телезрителей неожиданным звездным составом на проекте "Танці з зірками" уже этой осенью.

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Новости шоу бизнеса, Балерины, Екатерина Кухар, Украинские балерины, Украинские знаменитости.
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