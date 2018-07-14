Джастин Бибер показал новый снимок с невестой Хейли Болдуин

На днях западные СМИ сообщили о помолвке 24-летнего американского певца Джастина Бибера и 21-летней модели Хейли Болдуин. А теперь Джастин поделился откровенным фото, на котором одарил девушку страстным поцелуем.

На снимке можно увидеть дочь Стивена Болдуина, которая обхватила ногами своего возлюбленного, сидя в бассейне под кристально чистой водой. Хейли надела сине-белое бикини, которое практически сливалось с облицовкой бассейна. Тем временем Джастин был без рубашки, демонстрируя свои многочисленные татуировки.

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 13 Июл 2018 в 10:10 PDT

Бибер и Болдуин знакомы давно, их дружба длится не один год. Долгое время знаменитости утверждали, что между ними нет никаких романтических отношений, но в последнее время перестали скрывать свои чувства. Недавно Джастин обратился публично к невесте, заявив, что "с ней все имеет смысл".