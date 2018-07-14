Андрей Данилко опроверг слухи о завершении карьеры
Новости шоу бизнеса: На страничке Верки Сердючки появилась информация о том, что концерт в Одессе не станет последним в ее карьере.
Появившаяся ранее информация о завершении карьеры "народной звезды" Верки Сердючки оказалась ложной. Об этом сказано в Instagram артистки.
"Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены", - говорится в сообщении.
Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО преувеличены. Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме. #verkaserduchka #noshit #dontbelievethehype
Опровергается также и то, что концерт 13 июля в Одессе станет последним в карьере артистки.
"Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме", - отметили в сообщении.
Напомним, ранее появилась информация от том, что Андрей Данилко больше не будет выступать в образе Верки Сердючки. Артист, якобы, планирует устроить прощальный тур, а перед этим отыграть последний концерт в Одессе.