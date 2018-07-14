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Андрей Данилко опроверг слухи о завершении карьеры

Верка Сердючка
14:38 Сегодня Телеграф
lime.apostrophe.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На страничке Верки Сердючки появилась информация о том, что концерт в Одессе не станет последним в ее карьере.

Появившаяся ранее информация о завершении карьеры "народной звезды" Верки Сердючки оказалась ложной. Об этом сказано в Instagram артистки.

"Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены", - говорится в сообщении.

Опровергается также и то, что концерт 13 июля в Одессе станет последним в карьере артистки.

"Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме", - отметили в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация от том, что Андрей Данилко больше не будет выступать в образе Верки Сердючки. Артист, якобы, планирует устроить прощальный тур, а перед этим отыграть последний концерт в Одессе.

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Новости шоу бизнеса, Verka Serduchka, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Украинский шоу-биз.
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