Андрей Данилко опроверг слухи о завершении карьеры

Появившаяся ранее информация о завершении карьеры "народной звезды" Верки Сердючки оказалась ложной. Об этом сказано в Instagram артистки.

"Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены", - говорится в сообщении.

Опровергается также и то, что концерт 13 июля в Одессе станет последним в карьере артистки.

"Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме", - отметили в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация от том, что Андрей Данилко больше не будет выступать в образе Верки Сердючки. Артист, якобы, планирует устроить прощальный тур, а перед этим отыграть последний концерт в Одессе.