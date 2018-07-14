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Алена Шоптенко рассказала о ограничениях в своем рационе

Алена Шоптенко
18:03 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Победительница украинского проекта "Танцы со звездами" рассказала о досадных ограничениях.

Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко всего месяц назад родила сына, которого они с мужем назвали Алексеем. Алена кормит малыша грудью, поэтому ей приходится серьезно ограничивать свой рацион.

"А можно мне ...? А нет! А вот дайте мне ... а нет, это нельзя. А вот ... тоже нет. И это нет. И это тоже нет. А можно мне зеленый чай?", – написала танцовщица в своем Instagram, добавив хэштег "запискикормящейматери".

 

Позже девушка добавила: "Пока в комментариях не начались ожидаемые военные действия, скажу, что мне кажется, что кормящей матери главное – сохранять чувство юмора".

Но это не помешало подписчикам Алены начать делиться ценными советами: "Можно и кофе, мне не один педиатр говорила. Просто в разумных мерах. Ничего не будет от чашки латте или капучино в день", "Ничего нельзя, а всего хочется, все ради ребеночка мама может вытерпеть", "Мне кажется вам, Алена, как спортсменке можно все. Вы же как никто знаете все о правильном питании. Другое дело, как на это будет реагировать малыш", "Да уж, первые месяцы надо себя ограничивать, а уже после 3-го лучше вводить начинать все то, что нельзя".

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