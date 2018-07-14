Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева восхитила своих поклонников соблазнительным фото, на котором томно позирует в белом купальнике. Эктравагантный образ Нади дополнен широким пиджаком также белого цвета и необычным головным убором. Фото артистка разместила на своей странице в Instagram.

Поклонники Дорофеевой расхвалили ее за смелый образ. "Шикарно", "Секси", "Вы такая крутая!!! Клааас", "Какая красивая сьемка, образ и Надя!", "Шикарный образ" - написали юзеры в комментариях к фото.

Отметим, что такой же снимок в своем Instagram-аккаунте опубликовал и MONATIK. "Надя Дорофеева, ты невероятная! Работать с тобой, огромная радость и наслаждение!!!" – похвалил коллегу Дмитрий. Фото было сделано на побережье Ниццы во время съемок их совместного клипа на песню "Глубоко...", который выйдет в скором времени.