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Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."

Надя Дорофеева
19:04 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Клип на песню "Глубоко..." снимали на побережье Ниццы.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева восхитила своих поклонников соблазнительным фото, на котором томно позирует в белом купальнике. Эктравагантный образ Нади дополнен широким пиджаком также белого цвета и необычным головным убором. Фото артистка разместила на своей странице в Instagram.

 

Поклонники Дорофеевой расхвалили ее за смелый образ. "Шикарно", "Секси", "Вы такая крутая!!! Клааас", "Какая красивая сьемка, образ и Надя!", "Шикарный образ" - написали юзеры в комментариях к фото.

Отметим, что такой же снимок в своем Instagram-аккаунте опубликовал и MONATIK. "Надя Дорофеева, ты невероятная! Работать с тобой, огромная радость и наслаждение!!!" – похвалил коллегу Дмитрий. Фото было сделано на побережье Ниццы во время съемок их совместного клипа на песню "Глубоко...", который выйдет в скором времени.

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