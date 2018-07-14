Джамала показала шикарное декольте на новых снимках с отдыха

Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала поделилась с поклонниками снимками, сделанными в Турции, где проживает ее сестра Эвелина. Артистка гостит у сестры с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. Свои новые фото в многочисленных купальниках певица разместила в Instagram.

"Отдых – это когда вроде ты еще не успел похудеть к лету, как хотел, но море, солнце и ветер, и тебя все "устраюе"", – написала Джамала. Певица добавила: "I love summer so much!".

Подписчики тут же отметили округлившиеся формы Джамалы: "Сразу видно, кормящая мама!", "Хорошего отдыха! Вы сыночка еще кормите? Видно!", "Вы просто невероятно выглядите", "Вам очень идет материнство", "Такая красивая мама".