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Джамала показала шикарное декольте на новых снимках с отдыха

Джамала
19:56 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица сейчас отдыхает в Турции.

Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала поделилась с поклонниками снимками, сделанными в Турции, где проживает ее сестра Эвелина. Артистка гостит у сестры с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. Свои новые фото в многочисленных купальниках певица разместила в Instagram.

 

"Отдых – это когда вроде ты еще не успел похудеть к лету, как хотел, но море, солнце и ветер, и тебя все "устраюе"", – написала Джамала. Певица добавила: "I love summer so much!".

Подписчики тут же отметили округлившиеся формы Джамалы: "Сразу видно, кормящая мама!", "Хорошего отдыха! Вы сыночка еще кормите? Видно!", "Вы просто невероятно выглядите", "Вам очень идет материнство", "Такая красивая мама".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Декольте, Джамала, Отдых, Фотографии, Фотографии с отдыха, Шоу-бизнес.
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