Софи Тернер внезапно стала блогером

Оказывается, у Софи Тернер есть куча скрытых способностей. Английская актриса, которая стала известной благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", после съемок последнего сезона решила немного сменить род деятельности.

22-летняя селебрити теперь занимается фуд-блоггингом. Она завела аккаунт под названием "Обзоры сосисок Софи" и ведет рейтинг лучших мясных изделий по ее мнению. Кстати, читать ее забавно-серьезные публикации действительно интересно:

"# Бесфильтров Лондон, Англия. Классическая камберлендская сосиска. Сочная. Кожица не слишком жесткая. Длиной примерно со средний палец: то, что надо. Но хотелось бы, чтобы кожица была более зажаренной. Поэтому ... Результат: 7/10".

Кстати, фанаты такой инициативе девушки обрадовались. Это видно невооруженным глазом, ведь на новую страницу юной блоггерши уже подписалось 44 тысячи фолловеров.