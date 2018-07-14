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Софи Тернер внезапно стала блогером

Софи Тернер
22:53 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: У знаменитости есть таланты, которые она раньше скрывала.

Оказывается, у Софи Тернер есть куча скрытых способностей. Английская актриса, которая стала известной благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", после съемок последнего сезона решила немного сменить род деятельности.

 

You gotta live the life mayn

Публикация от Passionate Bout The Saus (@sophiessausagereviews)

 

22-летняя селебрити теперь занимается фуд-блоггингом. Она завела аккаунт под названием "Обзоры сосисок Софи" и ведет рейтинг лучших мясных изделий по ее мнению. Кстати, читать ее забавно-серьезные публикации действительно интересно:

 

"# Бесфильтров Лондон, Англия. Классическая камберлендская сосиска. Сочная. Кожица не слишком жесткая. Длиной примерно со средний палец: то, что надо. Но хотелось бы, чтобы кожица была более зажаренной. Поэтому ... Результат: 7/10".

 

Кстати, фанаты такой инициативе девушки обрадовались. Это видно невооруженным глазом, ведь на новую страницу юной блоггерши уже подписалось 44 тысячи фолловеров.

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