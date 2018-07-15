Необыкновенные снимки советского космического челнока, прототипы которого до сих пор пылятся в заброшенном ангаре.

Городской исследователь и фотограф Ralph Mirebs показал необыкновенные снимки советского космического челнока, прототипы которого до сих пор пылятся в заброшенном ангаре. Заброшенный ангар расположен на космодроме Байконур в Казахстане, который до сих пор в эксплуатации (с закрытием НАСА программы шаттл, российские космические корабли «Союз» являются единственным способом для астронавтов добраться до Международной Космической Станции).