Холли Берри впервые показала своего сына

Мальчика не удавалось заснять даже ловким голливудским папарацци. Сейчас Холли, наконец, сама решилась показать, как выглядит ее сын. Она опубликовала на своей страничке в социальной сети фото, на котором Масео запечатлен в пол-оборота к читателям.

Фанаты актрисы пришли в восторг от этого снимка. "Он так же красив, как его мама!" - написал один. "Этот малыш - просто совершенен!" - прокомментировал другой. Еще один поклонник актрисы поблагодарил ее за то, что она все же решилась поделиться фото своего сына.