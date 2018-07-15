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Холли Берри впервые показала своего сына
18:34 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Сыну Холли Берри, Масео, скоро исполнится уже пять лет, но она еще ни разу не делилась фото, где можно было бы увидеть его лицо.
Мальчика не удавалось заснять даже ловким голливудским папарацци. Сейчас Холли, наконец, сама решилась показать, как выглядит ее сын. Она опубликовала на своей страничке в социальной сети фото, на котором Масео запечатлен в пол-оборота к читателям.
Фанаты актрисы пришли в восторг от этого снимка. "Он так же красив, как его мама!" - написал один. "Этот малыш - просто совершенен!" - прокомментировал другой. Еще один поклонник актрисы поблагодарил ее за то, что она все же решилась поделиться фото своего сына.
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