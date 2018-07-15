Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram снимок, где она позирует в коротком топе и джинсовых мини-шортах. В качестве аксессуаров Никитюк выбрала поясную сумку от Chanel и стильные солнцезащитные очки.

"5 лет назад именно на Воздвиженке проходил мой кастинг на О&Р...я тогда была еще молодой и зелёной. Кто в паре со мной вам нравился больше? Я и Бедняков? Я и Регина Петровна? Я и Бадоев, я и Серьга? Я и Синельников?)", – подписала фото ведущая.

В комментариях поклонники Никитюк признались, что больше всего им понравилось, когда коллегой в "Орле и Решке" у Леси была Регина Тодоренко.