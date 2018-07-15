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Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой

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Леся Никитюк
21:17 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram снимок, где она позирует в коротком топе и джинсовых мини-шортах.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram снимок, где она позирует в коротком топе и джинсовых мини-шортах. В качестве аксессуаров Никитюк выбрала поясную сумку от Chanel и стильные солнцезащитные очки.

"5 лет назад именно на Воздвиженке проходил мой кастинг на О&Р...я тогда была еще молодой и зелёной. Кто в паре со мной вам нравился больше? Я и Бедняков? Я и Регина Петровна? Я и Бадоев, я и Серьга? Я и Синельников?)", – подписала фото ведущая.

В комментариях поклонники Никитюк признались, что больше всего им понравилось, когда коллегой в "Орле и Решке" у Леси была Регина Тодоренко.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Леся Никитюк, Телеведущая, Фигура, Фото.
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