https://telegraf.com.ua/files/2018/07/00009-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4251325-lesya-nikityuk-pohvastalas-stroynoy-figuroy.html
Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой
Смотрите фото (3)
21:17 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram снимок, где она позирует в коротком топе и джинсовых мини-шортах.
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram снимок, где она позирует в коротком топе и джинсовых мини-шортах. В качестве аксессуаров Никитюк выбрала поясную сумку от Chanel и стильные солнцезащитные очки.
"5 лет назад именно на Воздвиженке проходил мой кастинг на О&Р...я тогда была еще молодой и зелёной. Кто в паре со мной вам нравился больше? Я и Бедняков? Я и Регина Петровна? Я и Бадоев, я и Серьга? Я и Синельников?)", – подписала фото ведущая.
В комментариях поклонники Никитюк признались, что больше всего им понравилось, когда коллегой в "Орле и Решке" у Леси была Регина Тодоренко.
Telegraf.com.ua