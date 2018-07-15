Деми Мур высмеяла брак с Брюсом Уиллисом

Экс-супруги, прожившее в браке 13 лет, остались в хороших отношениях ради троих дочерей: 29-летней Румер, 26-летней Скаут и 24-летней Талулы. На днях актер стал гостем шоу "Поджарь звезду" (Comedy Central Roast), и его экс-супруга не упустила возможности "проехаться" по их совместной жизни.

Деми Мур была в ударе на съемках программы с участием экс-супруга Брюса Уиллиса. Актриса посвятила большую часть своего стендапа их браку. "Наш брак был как фильм "Шестое чувство". Все это время ты был мертв", - заявила Деми. Для тех, кто не в курсе, объясняем, главный герой картины, которого сыграл Уиллис, был призраком.

"Я была замужем за Брюсом три первые части "Крепкого орешка". И это очень важно, потому что последние были ужасны", - продолжила подначивать Деми.Пока экс-супруг и весь зал заливался смехом Мур отправила бывшего в нокаут, вспомнив неудачные фильмы с его участием: "Брюс считал конец нашего брака своим большим провалом. Брюс, не будь так строг к себе, у тебя были и гораздо большие неудачи: "Планета Голливуд", "Гудзонский Ястреб"", - цитирует слова Деми издание "News тут".