Дженнифер Гарнер рассказала, почему рассталась с Беном Аффлеком

По слухам, причиной послужили измены актера. Однако, как выяснилось, отношения пары дали трещину намного раньше. Об этом актриса рассказала в новом интервью.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек считались образцовой семьей Голливуда. Успешные и счастливые, они воспитывали 3 детей - Вайолет, Серафину и Сэмюэля. Супруги блистали на красных дорожках, по выходным посещали церковную службу и все время проводили вместе. Такую картинку преподносила читателям пресса.

Никто не догадывался, что повышенное внимание со стороны СМИ очень давило на Джен. В новом интервью актриса призналась, что этот факт повлиял на её брак и его распад.

Оглядываясь назад, я до сих пор переживаю стресс из-за этого. Даже сейчас, говоря об этом, я чувствую, что могу заплакать. Все говорили, что я просто должна пройти через это испытание и потом будет не так сложно.

Гарнер намекнула, что слухи о проблемах в её браке с Аффлеком сыграли с ней злую шутку. Интервью актрисы опубликовало издание "Сплетник".

"Я думаю, что эта ситуация научила меня тому, что пристальное внимание к личной жизни оказывает давление на важные решения. Вы торопитесь выйти замуж, потому что на вас давят постоянные догадки прессы "Они вместе или нет?". Этот принцип работает и в обратном направлении: даже если у вас нет проблем, пресса придумает их за вас".