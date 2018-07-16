Герои нашей подборки до ужаса похожи и это не просто так, ведь они родственники!

Герои нашей подборки до ужаса похожи и это не просто так, ведь они родственники! Все мы появляемся на свет с уже встроенной программой, под названием гены. Независимо от наших желаний наш организм перенимает черты у наших родителей, отшлифовывая все это копированием поведения во время взросления. К чему мы это? Да к тому, что мы и есть наши родители, только новые. Чтобы не быть голословными предлагаем вам взглянуть на сравнительные фотографии близких родственников, похожих друг на друга как две капли воды, и узнать истории, скрывающиеся за их снимками.