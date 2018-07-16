Леся Никитюк показала, как она смотрела футбольный матч

Instagram-страница Леси Никитюк – это порция юмора, стиля и интересных рассказов. Телеведущая, которая известна участием в проектах "Орел и решка", "Вокруг М" и "Кто сверху?", делится с поклонниками яркими кадрами из жизни и поездок.

Смешная и привлекательная блондинка не пропустила важное спортивное событие – Чемпионат мира по футболу, который состоялся в России. Леся Никитюк пересмотрела матч, который транслировали по телевидению. Для этого знаменитость выбрала одно из столичных заведений.

К спортивному событию Леся Никитюк подготовилась. Она одела желтый топ и голубые джинсы, подчеркнув свои стройные формы. Яркие аксессуары и идеальная укладка волос завершили образ Леси Никитюк.