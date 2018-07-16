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Леся Никитюк показала, как она смотрела футбольный матч

Леся Никитюк
13:19 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Телеведущая и путешественница Леся Никитюк удивила поклонников любовью к футболу.

Instagram-страница Леси Никитюк – это порция юмора, стиля и интересных рассказов. Телеведущая, которая известна участием в проектах "Орел и решка", "Вокруг М" и "Кто сверху?", делится с поклонниками яркими кадрами из жизни и поездок.

Смешная и привлекательная блондинка не пропустила важное спортивное событие – Чемпионат мира по футболу, который состоялся в России. Леся Никитюк пересмотрела матч, который транслировали по телевидению. Для этого знаменитость выбрала одно из столичных заведений.

 

Найпопулярніші фрази з чоловічих уст під час перегляду Матчу, прямий репортаж #ladyле прямо з кабака ⠀- Рагули ⠀- дубина ты манджуковская ⠀- инвалиды ⠀- понабирали по объявлению ⠀- за что вам Деньги платят ⠀- Ой-йой-ой-йой-йой ⠀- каличи ⠀- комментатор шо ты ноешь ⠀Ну и «КРАСАВА» когда игрок любимой команды забивает ГОЛ Foto @koteniatko Смотрите сторис#ladyле #футбол #чемпионатмирапофутболу2018 @fifaworldcup

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 

К спортивному событию Леся Никитюк подготовилась. Она одела желтый топ и голубые джинсы, подчеркнув свои стройные формы. Яркие аксессуары и идеальная укладка волос завершили образ Леси Никитюк.

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Новости шоу бизнеса, Леся Никитюк, Публикация, Снимок, Телеведущая, Фотография, Футбол.
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