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Танцы со звездами 2018: стало известно, кто будет первым участником шоу (Видео)
Новости шоу бизнеса: Грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария стал первым участником шоу "Танцы со звездами 2018".
Так, Иракли первым принял участие в эстафете #танціззіркамиchallenge, во время которого участники нового сезона проекта будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.
Макацария передал челендж украинской телеведущей Марии Ефросининой, но согласилась ли она на участие в "Танцах со звездами" – пока неизвестно.
Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует этой осенью на канале 1+1. Судьями шоу стали Екатерина Повар, Влад Яма и Дмитрий Монатик.
Telegraf.com.ua