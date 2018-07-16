Танцы со звездами 2018: стало известно, кто будет первым участником шоу (Видео)

Так, Иракли первым принял участие в эстафете #танціззіркамиchallenge, во время которого участники нового сезона проекта будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Макацария передал челендж украинской телеведущей Марии Ефросининой, но согласилась ли она на участие в "Танцах со звездами" – пока неизвестно.

Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует этой осенью на канале 1+1. Судьями шоу стали Екатерина Повар, Влад Яма и Дмитрий Монатик.