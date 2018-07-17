Звезды снялись в фотопроекте, чтобы обратить внимание на проблемы людей с нарушением слуха.

Звезды снялись в фотопроекте, чтобы обратить внимание на проблемы людей с нарушением слуха. Проект реализовали в рамках инициативы "Когда тишина заговорила" ОО "Почувствуй". Ее цель – привлечь внимание к теме потери слуха и адаптации неслышащих людей. По статистике, каждый девятый украинец теряет слух и часто об этом не догадывается. На языке жестов говорят более 250 000 украинцев, но его не учат в школах даже на базовом уровне. В проекте снялись Сергей Бабкин, Владимир Зеленский, Юрий Горбунов, Джамала, Маша Ефросинина, Андрей Хлывнюк, Монатик, Екатерина Осадчая, Богдан Ступка, Настя Каменских, Ольга Фреймут, Вера Брежнева, Лера Кудрявцева и другие звезды.