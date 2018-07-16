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Бруклин Бекхэм сообщил, что бросил обучение в элитном университете

Бруклин Бекхэм
17:00 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Парень покинул заведение после 1 года обучения.

19-летний Бруклин Бекхэм, который был в восторге от изучения искусства фотографировать в престижном Design of Parsons, решил не заканчивать курс обучения. Сделал он это после года пребывания в университете.

По информации СМИ, подросток "очень скучает по дому и хочет вернуться в Великобританию". Особенно Бруклину не хватает общения с матерью Викторией. В то же время сама дизайнер рада такому решению сына, потому что ненавидит длительную разлуку с первенцем.

"Похоже, он действительно скучал за своим домом и чувствовал себя одиноким там (в Нью-Йорке, – ред.). Он обожает свою семью, в конце-концов появилась причина, чтобы вернуться к ним. Виктория абсолютно в восторге от новости, она мечтала, чтобы Бруклин вновь поселился в их доме", - рассказал инсайдер.

В то же время друзья Бруклина Бекхэма рассказали журналистам, что парень похвастался перед ними стажировкой у известного британского фотографа. Имени художника в разговоре он не разглашал. Именно поэтому, по их мнению, сын экс-футболиста решил не продолжать обучение в Нью-Йорке.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бруклин Бекхэм, Виктория Бекхэм, Дом, Обучение, Семья, Университет.
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