Зажигательные танцы от Kadnay в Кривом Рогу

На этих выходных группа Kadnay дала два концерта: в Кривом Рогу и Новомиргороде. Участники группы на своих страничках в Instagram делились подробностями этих событий. К примеру, видео с благодарностью городам, подписав его так: "Ми провели незабутні вихідні. Дякуємо Кривому Рогу та Новомиргороду. Обов'язково приїдемо до вас ще!". В этом видео фронтмен Дима Каднай зажигает под свой трек "Тіло". Стоит отметить, что певец, так шикарно двигал своими бедрами, что это не осталось незамеченным.

"Вау!! Какие танцы!! А-ля бачата!" - не сдержала свой восторг одна из поклонниц группы. И, вправду, этот жаркий танец напоминал латину.