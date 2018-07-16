https://telegraf.com.ua/files/2018/07/32048562_172537283456085_8055276893827497984_n1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4254517-zazhigatelnyie-tantsyi-ot-kadnay-v-krivom-rogu.html
Зажигательные танцы от Kadnay в Кривом Рогу
15:56 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Танцы от Димы Кадная зажгли как слушателей, так и фолловеров в соцсети.
На этих выходных группа Kadnay дала два концерта: в Кривом Рогу и Новомиргороде. Участники группы на своих страничках в Instagram делились подробностями этих событий. К примеру, видео с благодарностью городам, подписав его так: "Ми провели незабутні вихідні. Дякуємо Кривому Рогу та Новомиргороду. Обов'язково приїдемо до вас ще!". В этом видео фронтмен Дима Каднай зажигает под свой трек "Тіло". Стоит отметить, что певец, так шикарно двигал своими бедрами, что это не осталось незамеченным.
"Вау!! Какие танцы!! А-ля бачата!" - не сдержала свой восторг одна из поклонниц группы. И, вправду, этот жаркий танец напоминал латину.
Telegraf.com.ua