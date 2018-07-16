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Зажигательные танцы от Kadnay в Кривом Рогу

Kadnay
15:56 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Танцы от Димы Кадная зажгли как слушателей, так и фолловеров в соцсети.

На этих выходных группа Kadnay дала два концерта: в Кривом Рогу и Новомиргороде. Участники группы на своих страничках в Instagram делились подробностями этих событий. К примеру, видео с благодарностью городам, подписав его так: "Ми провели незабутні вихідні. Дякуємо Кривому Рогу та Новомиргороду. Обов'язково приїдемо до вас ще!". В этом видео фронтмен Дима Каднай зажигает под свой трек "Тіло". Стоит отметить, что певец, так шикарно двигал своими бедрами, что это не осталось незамеченным.

"Вау!! Какие танцы!! А-ля бачата!" - не сдержала свой восторг одна из поклонниц группы. И, вправду, этот жаркий танец напоминал латину.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, KADNAY, Дима Каднай, Кривой Рог, Новомиргород, Филипп Коляденко.
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