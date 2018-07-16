Хейли Болдуин засветила обручальное кольцо

Помолвка Джастина Бибера и Хейли Болдуин наверняка станет одним из главных сюрпризов года – с момента объявления о ней прошло уже больше недели, а новые детали продолжают появляться стараниями таблоидов.

Инсайдеры рассказали, что решение Джастина обручиться с Хейли не было спонтанным – певец давно мечтает о "нормальной" жизни: "Он много лет был подростком-сенсацией и, конечно, слава давно перестала волновать его так, как раньше. Сейчас он наконец-то может пожить хотя бы отдаленно нормальной жизнью, и он чувствует, что настало время остепениться".

Кольцо с бриллиантом для Хейли Болдуин певец заказал в нью-йоркском ювелирном салоне Solow & Co. Владелец салона, Джек Солоу, знаком с Джастином через его менеджера, Скутера Брауна (ювелир делал украшения для родственников Скутера).

На подготовку кольца ушло несколько недель, украшает его бриллиант весом где-то от 6 до 10 карат (точные показатели Джек Солоу называть не стал). Украшение обошлось Джастину ориентировочно в полмиллиона долларов.