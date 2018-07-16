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Лилия Ребрик похвасталась фигурой на снимках с отдыха в Болгарии

Лилия Ребрик
17:19 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ведущая сейчас отыхает в Болгарии.

"Мы всегда ездим отдыхать всей семьей. Летнего отпуска ждем с особым трепетом, – рассказывает ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик. – Полинка, конечно, еще маленькая, поэтому выбирали вариант с минимальным по времени перелетом – не более полутора часа. Болгария подошла идеально: чистое море, прекрасные пляжи, комфортный климат, и главное для нас сейчас – недалеко".

 

Теперь ведущая поделилась с подписчиками несколькими снимками в Instagram.

 

А ми на морі! І наш перший familylook на трьох! Ура[email protected]_odessa @tanali_kids створює таку красу! #дівчататакідівчата . Тепер і Поліна в тренді))). Ми в Болгарії. Переліт Поліна перенесла чудово! Так що всім, хто боїться літати з новонародженими- раджу!!! Ніяких проблем, за виключенням того, що авіарейс тричі відкладали. І замість 16 години вилетіли о 1.30 ночі. Але це дрібниці. В цьому сезоні, на жаль, це звичайна ситуація з літаками. Сьогодні вже насолоджуємося нашими міні канікулами. Занурюємося у відпочинок з головою! Нас цього разу багато: і бабуся, і дідусь, і нас четверо. Тому нам весело!!! Ммммммм....... #дикасімейка #позитивзашкалює #дикасімейка #familylook

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

 

Несмотря на то, что несколько месяцев назад Лилия родила вторую дочь, она находится в прекрасной форме и смело позирует на снимках в купальнике. Ребрик разместила фото с дочерьми – старшей Дианой и младшенькой – Полиной.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Болгария, Купальник, Лилия Ребрик, Отдых, Снимки, Телеведущая, Фотографии.
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