Лилия Ребрик похвасталась фигурой на снимках с отдыха в Болгарии

"Мы всегда ездим отдыхать всей семьей. Летнего отпуска ждем с особым трепетом, – рассказывает ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик. – Полинка, конечно, еще маленькая, поэтому выбирали вариант с минимальным по времени перелетом – не более полутора часа. Болгария подошла идеально: чистое море, прекрасные пляжи, комфортный климат, и главное для нас сейчас – недалеко".

Теперь ведущая поделилась с подписчиками несколькими снимками в Instagram.

Несмотря на то, что несколько месяцев назад Лилия родила вторую дочь, она находится в прекрасной форме и смело позирует на снимках в купальнике. Ребрик разместила фото с дочерьми – старшей Дианой и младшенькой – Полиной.