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Тина Кароль посвятила трогательный пост в Instagram о покойном муже

Тина Кароль с мужем
18:39 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Поклонники Тины Кароль поделились ее цитатой о потере мужа Евгения Огира, которую певица пережила в 2013 году.

Улыбающаяся и счастливая блондинка Тина Кароль до сих пор страдает от потери мужа. Со времени смерти Евгения Огира от рака прошло 5 лет, а артистка до сих пор со слезами вспоминает о нем.

Боль своей утраты она продемонстрировала и во время отбора участников проекта "Голос страны". В феврале 2018 года один из ее подопечных Андрей Рибарчук спел песню "Закрыли твои глаза", которая является очень чувственной. На просьбу Джамалы выполнить композицию в дуэте с молодым человеком Тина со слезами на глазах отказала.

"Такие песни исполнять сложно. После них очень трудно просто вернуться в ту Тину, которая здесь сидит на этом кресле. В концерте она стоит во время пика. Я умираю после нее каждый раз. Умираю душой, ибо я всегда буду петь для одного", – призналась Тина Кароль.

 

«Сегодня тот день, когда я осознала, что все это время бегу от себя! И я заглушаю этот страх, эту боль шумом аплодисментов, закулисной суетой. Я впервые могу сказать... глубина моей скорьби — бесконечна. Я всегда буду «молодцом» для него. Всегда буду на высоте своих возможностей и выше. Я стесняюсь своих слез и ранимости. Мне стыдно быть по-женски слабой. Как простить себе утрату? Я все еще жду тебя... Никогда не осознать. Никогда не смириться. Все во мне о тебе.» —Тина Кароль #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Поклонники певицы в очередной раз подчеркнули боль от потери мужа Тины Кароль. Они процитировали ее комментарий, в котором артистка объясняла, почему заниматься карьерой для нее важно. По словам Тины, шум и гастроли помогают ей потушить скорбь и боль.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Муж, Певица, Пост, Тина Кароль, Утрата.
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