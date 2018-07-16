Тина Кароль посвятила трогательный пост в Instagram о покойном муже

Улыбающаяся и счастливая блондинка Тина Кароль до сих пор страдает от потери мужа. Со времени смерти Евгения Огира от рака прошло 5 лет, а артистка до сих пор со слезами вспоминает о нем.

Боль своей утраты она продемонстрировала и во время отбора участников проекта "Голос страны". В феврале 2018 года один из ее подопечных Андрей Рибарчук спел песню "Закрыли твои глаза", которая является очень чувственной. На просьбу Джамалы выполнить композицию в дуэте с молодым человеком Тина со слезами на глазах отказала.

"Такие песни исполнять сложно. После них очень трудно просто вернуться в ту Тину, которая здесь сидит на этом кресле. В концерте она стоит во время пика. Я умираю после нее каждый раз. Умираю душой, ибо я всегда буду петь для одного", – призналась Тина Кароль.

Поклонники певицы в очередной раз подчеркнули боль от потери мужа Тины Кароль. Они процитировали ее комментарий, в котором артистка объясняла, почему заниматься карьерой для нее важно. По словам Тины, шум и гастроли помогают ей потушить скорбь и боль.