Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В вопросе Крыма Трамп и Путин придерживаются разных точек зрения
В вопросе Крыма Трамп и Путин придерживаются разных точек зрения
Новости: Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина
Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина
Новости: Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости: Туринскую плащаницу считают подделкой
Туринскую плащаницу считают подделкой
X

Стала известна дата и участники "Топ-модель по-украински 5"

"Топ-модель по-украински 5"
22:48 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 5 сезон шоу "Топ-модель по-украински" выходит уже 31 августа 2018 года.

Участники 5 сезона "Топ-модель по-украински" еще до начала шоу были приглашены на масштабный показ мод в Киеве наравне с профессионалами. Об этом сообщает пресс-служба Нового Канала.

В воскресенье, 15 июля в Киеве проходил финал International Young Designers Contest. Свои коллекции в Киев привезли 16 дизайнеров из девяти стран – Чехии, Польши, Грузии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Литвы и Украины. Победу и 10 тысяч призовых долларов на мерроприятии выиграла эстонка Кэрол Отт. На создание коллекции ее вдохновили рыбаки, поэтому на моделях были большие рыбацкие шляпы и стилизованные ботфорты.

В показе приняли участие не только новые участники шоу "Топ-модель по-украински", но и одна из ведущих и их наставниц Алла Костормичева.

На пару с телеведущим Егором Гордеевым девушка вела конкурс. Причем на английском. Что для Аллы, которая много лет живет в Нью-Йорке, вообще не составило труда.

"Я считаю, что коллаборация "Топ-модели по-украински" с UFW всегда успешные. Так круто, что наши участники еще до старта эфиров проекта уже вышли на реальный показ и так здорово себя проявили. Когда они шли по подиуму, то просто излучали силу и энергию. А правильный и сильный посыл очень важен в работе модели. Я так гордилась ними! Думаю, проект стал для наших участников отменной школой, ведь сегодня парни показали себя настоящими профессионалами", - поделилась она впечатлениями.

На подиум (на этот раз в роли ведущей) Алла вышла в костюме из золотой парчи с вышитыми лампасами, украшенными жемчужными бусами. Всего за одну ночь look для Костромичевой создал стилист проекта "Топ-модель по-украински", дизайнер и художник Юрий Варивода. А над прической и мейкапом ведущей работала главный художник по гриму реалити Дарья Духновская.

Между тем, 5 парней из нового сезона "Топ-модель по-украински" не только с достоинством представили зимние наряды в июльскую жару, но и поделились незабываемым опытом.

"Первая коллекция эстонки Анники Киидрон – моя любимая. Вся одежда сшита из ткани с необычными принтами, которые становятся объемными, если смотреть на них через 3D-очки. Плюс, на подиум мы выходили в носках. Что хочу сказать о показе: было круто – это раз. И было гораздо проще, чем на проекте, – это два. Серьезно: после "Топ-модели по-украински" ты все делаешь на "easy"", – рассказывает один из участников сезона Дима Топоринский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 5 сезон, Дата, Новый сезон, Топ-модель по-украински, Участники.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Взгляд в прошлое: как изменился Вашингтон за последние 100 лет (Фото) Галина Присташ заявила, что собирается попробовать свои силы на конкурсе красоты Зажигательные танцы от Kadnay в Кривом Рогу

Последние новости

Интересные снимки животных, сделанные фотоловушками (Фото) Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко "Невест Христа" шокировало разрешение не беречь девственность
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы
03 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости сегодня
23:19 Бразильский полузащитник "Шахтера" близок к возвращению на родину
22:51 Маккейн о встрече Трампа и Путина: Ни один президент США себя так не унижал
22:46 Лидер "МЮ" Погба может перейти в "Барселону" за €150 млн
22:42 Названа дата первого суда в Ростове-на-Дону по делу Гриба
22:30 Появились снимки нового iPhone 9
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами
Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами
Новости: Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
Добавить комментарий
0