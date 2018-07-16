Стала известна дата и участники "Топ-модель по-украински 5"

Участники 5 сезона "Топ-модель по-украински" еще до начала шоу были приглашены на масштабный показ мод в Киеве наравне с профессионалами. Об этом сообщает пресс-служба Нового Канала.

В воскресенье, 15 июля в Киеве проходил финал International Young Designers Contest. Свои коллекции в Киев привезли 16 дизайнеров из девяти стран – Чехии, Польши, Грузии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Литвы и Украины. Победу и 10 тысяч призовых долларов на мерроприятии выиграла эстонка Кэрол Отт. На создание коллекции ее вдохновили рыбаки, поэтому на моделях были большие рыбацкие шляпы и стилизованные ботфорты.

В показе приняли участие не только новые участники шоу "Топ-модель по-украински", но и одна из ведущих и их наставниц Алла Костормичева.

На пару с телеведущим Егором Гордеевым девушка вела конкурс. Причем на английском. Что для Аллы, которая много лет живет в Нью-Йорке, вообще не составило труда.

"Я считаю, что коллаборация "Топ-модели по-украински" с UFW всегда успешные. Так круто, что наши участники еще до старта эфиров проекта уже вышли на реальный показ и так здорово себя проявили. Когда они шли по подиуму, то просто излучали силу и энергию. А правильный и сильный посыл очень важен в работе модели. Я так гордилась ними! Думаю, проект стал для наших участников отменной школой, ведь сегодня парни показали себя настоящими профессионалами", - поделилась она впечатлениями.

На подиум (на этот раз в роли ведущей) Алла вышла в костюме из золотой парчи с вышитыми лампасами, украшенными жемчужными бусами. Всего за одну ночь look для Костромичевой создал стилист проекта "Топ-модель по-украински", дизайнер и художник Юрий Варивода. А над прической и мейкапом ведущей работала главный художник по гриму реалити Дарья Духновская.

Между тем, 5 парней из нового сезона "Топ-модель по-украински" не только с достоинством представили зимние наряды в июльскую жару, но и поделились незабываемым опытом.

"Первая коллекция эстонки Анники Киидрон – моя любимая. Вся одежда сшита из ткани с необычными принтами, которые становятся объемными, если смотреть на них через 3D-очки. Плюс, на подиум мы выходили в носках. Что хочу сказать о показе: было круто – это раз. И было гораздо проще, чем на проекте, – это два. Серьезно: после "Топ-модели по-украински" ты все делаешь на "easy"", – рассказывает один из участников сезона Дима Топоринский.