Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В вопросе Крыма Трамп и Путин придерживаются разных точек зрения
В вопросе Крыма Трамп и Путин придерживаются разных точек зрения
Новости: Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина
Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина
Новости: Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости: Туринскую плащаницу считают подделкой
Туринскую плащаницу считают подделкой
X

Лилия Ребрик поделилась снимками из отдыха

Смотрите фото (3)
Лилия Ребрик
20:25 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ведущая сейчас отыхает в Болгарии.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик отправится отдыхать в Болгарию вместе со всей семьей.

"Мы всегда ездим отдыхать всей семьей. Летнего отпуска ждем с особым трепетом, – рассказывает ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик. – Полинка, конечно, еще маленькая, поэтому выбирали вариант с минимальным по времени перелетом – не более полутора часа. Болгария подошла идеально: чистое море, прекрасные пляжи, комфортный климат, и главное для нас сейчас – недалеко".

Теперь ведущая поделилась с подписчиками несколькими снимками в Instagram. Несмотря на то, что несколько месяцев назад Лилия родила вторую дочь, она находится в прекрасной форме и смело позирует на фото в купальнике.

Кроме этого, ведущая разместила фотографии с дочками – старшей Дианой и младшенькой Полиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Болгария, Дети, Дочки, Лилия Ребрик, Отдых, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Галина Присташ заявила, что собирается попробовать свои силы на конкурсе красоты Зажигательные танцы от Kadnay в Кривом Рогу Певица Джамала показала в соцсети сексуальное видео

Последние новости

Способы, которые помогут оригинально сбросить лишний вес Климкин назвал преимущество продления контракта на транзит газа РФ через Украину Интересные снимки животных, сделанные фотоловушками (Фото)
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы
03 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости сегодня
23:21 15 райских стран, в которых жить дешевле, чем вы можете себе представить (Фото)
23:19 Бразильский полузащитник "Шахтера" близок к возвращению на родину
22:51 Маккейн о встрече Трампа и Путина: Ни один президент США себя так не унижал
22:48 Стала известна дата и участники "Топ-модель по-украински 5"
22:46 Лидер "МЮ" Погба может перейти в "Барселону" за €150 млн
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами
Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами
Новости: Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
Добавить комментарий
0