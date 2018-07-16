Лилия Ребрик поделилась снимками из отдыха

Украинская телеведущая Лилия Ребрик отправится отдыхать в Болгарию вместе со всей семьей.

"Мы всегда ездим отдыхать всей семьей. Летнего отпуска ждем с особым трепетом, – рассказывает ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик. – Полинка, конечно, еще маленькая, поэтому выбирали вариант с минимальным по времени перелетом – не более полутора часа. Болгария подошла идеально: чистое море, прекрасные пляжи, комфортный климат, и главное для нас сейчас – недалеко".

Теперь ведущая поделилась с подписчиками несколькими снимками в Instagram. Несмотря на то, что несколько месяцев назад Лилия родила вторую дочь, она находится в прекрасной форме и смело позирует на фото в купальнике.

Кроме этого, ведущая разместила фотографии с дочками – старшей Дианой и младшенькой Полиной.