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Стало известно, почему Меган Маркл держала шляпку в руках на Уимблдоне

Меган Маркл
21:29 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Герцогини Меган Маркл и Кейт Миддлтон посетили теннисный матч в рамках женского финала Уимблдона, в котором участвовала подруга Маркл Серена Уильямс.

Меган выбрала для теннисного турнира элегантный образ: белые свободные брюки, полосатую рубашку Ralph Lauren и элегантную шляпку Maison Michel.

Однако головной убор герцогиня так и не надела. А все потому, что по этикету в VIP ложе Уимблдонского турнира нельзя надевать шляпу, чтобы не мешать зрителям, которые наблюдают за игрой.

Маркл придерживалась этого правила и держала шляпку в руках на протяжении всего матча.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Турнир, Уимблдон, Шляпка.
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