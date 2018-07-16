Стало известно, почему Меган Маркл держала шляпку в руках на Уимблдоне

Меган выбрала для теннисного турнира элегантный образ: белые свободные брюки, полосатую рубашку Ralph Lauren и элегантную шляпку Maison Michel.

Однако головной убор герцогиня так и не надела. А все потому, что по этикету в VIP ложе Уимблдонского турнира нельзя надевать шляпу, чтобы не мешать зрителям, которые наблюдают за игрой.

Маркл придерживалась этого правила и держала шляпку в руках на протяжении всего матча.