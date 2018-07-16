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На фестивале в Киеве обокрали музыканта Владимира Пахолюка

Atlas Weekend-2018
22:10 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На Atlas Weekend 2018 во время выступления, у известного музыканта украли все вещи из гримерки.

На Atlas Weekend 2018 произошел неприятный инцидент. У участника группы "Хамерман Знищує Віруси" Владимира Пахолюка прямо из гримерки украли сумку с ценными вещами. Об этом он написал в Facebook.

3 июля после выступления Пахолюк обнаружил, что из гримерки украдена сумка в которой кроме ноутбука, телефона и паспорта было много дорогих вещей, например, часы и обручальное кольцо.

"Куратор арт-сцены Andrew Sharan, ссылаясь на занятость, попросил вернуться к вопросу компенсации после окончания фестиваля. Я естественно согласился. Андрей пообещал что фестиваль предъявит претензии к охране, после чего перестал брать трубку", - рассказал музыкант.

Но после фестиваля ело получило интересный оборот.

"Потом пресс-служба Atlas Weekend выдала мне телефон Андрея Лимпа, который сообщил, что это была неохраняемая территория, что мы же должны были сами все видеть. На вопрос, почему меня не предупредили о том, что гримерки не охраняются, Лимп ответил, что во время фестивалей так бывает - забегались и забыли предупредить", - написал Пахолюк.

Музыкант в шоке, и призвал общественность музыкантов подключиться к решению проблемы, ведь, получается, никто не застрахован.

"За четвертьвековую карьеру я впервые сталкиваюсь с неохраняемыми гримерками", - отметил Пахолюк.

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