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Эктор Хименес-Браво показал, как разговаривает на украинском (Видео)

Эктор Хименес-Браво
07:35 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Судья шоу МастерШеф и МастерШеф Дети в Украине, разучил украинский язык.

Известный шеф-повар, владелец ресторана в Киеве и телеведущий Эктор Хименес-Браво заинтриговал новыми способностями в тизере 8 сезона МастерШеф. Он опубликовал в Instagram видео, где разговаривает на украинском языке.

"Як вам моя українська? Я дуже старався", - подписал он видео.

В тегах он добавил #МастерШеф и #новыйсезон, так что ролик может быть удачным тизером 8 сезона шоу МастерШеф, которое выходит осенью 2018 года.

Напомним, Эктор Хименес-Браво канадский и украинский шеф-повар, который вырос в Колумбии, родной язык у него испанский, благодаря учебе и работе в Канаде, а также путешествиям, он владеет и французским, и английским, и немного российским.

С 2009 года он получил предложение ресторанного бизнеса в Украине, и с 2011 года стал принимать участие в кулинарных шоу. Ранее Эктор разговаривал либо по-английски, либо по-испански на шоу, но новый тизер предполагает, что в 8 сезоне МастерШеф он может начать общаться и на украинском языке.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Видео, Украинский, Фраза на украинском, Эктор Хименес Браво.
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