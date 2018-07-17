Мадонна поделилась редким кадром своей семьи

Редкий кадр появился на странице поп-королевы Мадонны. Певица отправилась в Восточную Африку, а именно – в Малави, откуда у нее четверо усыновленных детей. Также у Мадонны есть два биологических ребенка – 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко. Впервые за долгое время на страницы звезды появилось ее семейное фото в полном составе.

К слову, Малави Мадонна посетила впервые за 12 лет назад. Там она начала заниматься благотворительностью, помогая строить школы и развивать здравоохранение. В 2008 году она усыновила первого ребенка – Дэвида, год спустя удочерила Мерси Джеймс. В 2017 году Мадонна усыновила двоих близнецов – Стеллу и Эстер.

Также в Малави Мадонна открыла детский хирургический центр "Мерси-Джеймс". На своей странице в Instagram певица сообщила, что госпиталь отмечает первую годовщину.

"Древо жизни...Хирургический центр Мерси Джеймс. Год спустя", – подписала снимок Мадонна.