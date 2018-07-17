Деми Мур с насмешкой высказалась про брак с Брюсом Уиллисом

Во время шоу 63-летний герой Брюс Уиллис получил порцию остроумных шуток от экс-супруги Деми Мур.

"Людей интересует, почему нашему браку пришел конец, и я со всей искренностью считаю, что это произошло потому, что между нами начала возникать зависть. Думаю, Брюс так и не смог пережить тот факт, что мне лысой было красивее, чем ему",– пошутила Деми.

Актриса вспомнила, что была замужем за Брюсом во времена трех первых частей "Крепкого орешка".

"И это очень важно, так как последние две были просто ужасные", – добавила Деми Мур.

Кроме того, женщина вспомнила все неудачные роли Уиллиса и сравнила их с их разводом.

"Брюс считал конец нашего брака своим большим провалом. Брюс, не будь таким суровым к себе, у тебя были и гораздо большие неудачи: "Планета Голливуд", "Гудзонский Ястреб", отказ от роли в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", которая затем досталась Клуни", – подчеркнула она.

На шутки бывшей жены Брюс Уиллис не обиделся, а наоборот смеялся и конце шоу даже обнял ее.