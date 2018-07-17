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Светлана Лобода рассказала на кого похожа новорожденная дочь

Светлана Лобода
10:06 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Артистка прокомментировала выбор имени и рассказала об отце малышки.

Гастролирующая в России Светлана Лобода назвала дочку Тильдой. Фанаты сразу сочли это еще одним намеком на то, что отцом девочки является никто иной, как солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Однако, сама певица объясняет выбор имени другим. По словам опальной артистки, назвать дочку Тильдой она решила сразу же после того, как впервые увидела малышку.

"Имя Тильда – очень сильное, красивое, знаковое. Когда она родилась, я посмотрела на нее и поняла, что она – точно Тильда. У нее не может быть другого имени, оно ей идеально подходит", - говорит Лобода.

Хоть имя отца Тильды Светлана все еще держит в секрете, но певица отметила, что дочка больше похожа на папу. "В ней есть сила воли. Энергия. И грусть в глазах", - заявила Лобода.

Кстати, об отце своей второй дочери артистка все-таки упомянула, сказав, что это человек, которого знает весь мир. К тому же, Светлана добавила, что имя новорожденной девочки говорит само за себя.

"Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни", - рассказала исполнительница.

После такого заявления фанаты не сомневаются, что отец ребенка Тилль Линдеманн, с которым Светлана Лобода познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.

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Новости шоу бизнеса, Дочка, Отец, Отец ребенка, Певица, Ребенок, Светлана Лобода.
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