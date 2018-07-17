Дженнифер Лопес удивила длинной волос

48-летняя американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз удивила поклонников фотографией, на которой ее волосы заплетены в косу, что достигает пола.

Крис заинтриговал поклонников певицы подготовкой к новому проекту.

"Не могу дождаться, когда вы, друзья, увидите то, над чем мы работали последнюю ночь", – прокомментировал снимок стилист.

На снимке популярная Джей Ло позирует в белоснежном пальто до колен и в босоножках на каблуках.

Отметим, что Дженнифер Лопес не впервые появляется на публике с очень длинным нарощенными волосами.