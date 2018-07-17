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Дженнифер Лопес удивила длинной волос
Новости шоу бизнеса: Фото Джей Ло опубликовал ее стилист Крис Эпплтон на своей странице в Instagram.
48-летняя американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз удивила поклонников фотографией, на которой ее волосы заплетены в косу, что достигает пола.
Крис заинтриговал поклонников певицы подготовкой к новому проекту.
"Не могу дождаться, когда вы, друзья, увидите то, над чем мы работали последнюю ночь", – прокомментировал снимок стилист.
На снимке популярная Джей Ло позирует в белоснежном пальто до колен и в босоножках на каблуках.
Отметим, что Дженнифер Лопес не впервые появляется на публике с очень длинным нарощенными волосами.
Telegraf.com.ua