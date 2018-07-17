Джастин Бибер сведет тату, посвященное Селене Гомес

На днях распространились слухи о том, что 24-летний Джастин Бибер сделал предложение 21-летней Хейли Болдуин. Вскоре, знаменитость официально подтвердил помолвку с возлюбленной.

И, видимо, Хейли решительно настроена на долгий и счастливый брак, так как заставила Бибера окончательно покончить с прошлыми отношениями. Исполнитель в прямом смысле прочувствует всю боль расставания с Гомес.

Ради спокойствия невесты Джастин решился на болезненную процедуру по удалению крупной татуировки, которую певец сделал еще несколько лет назад, когда их роман с Селеной Гомес только начинался.

Однако, теперь Хейли, которая вынуждена каждый день любоваться на соперницу, вдруг занервничала и потребовала, чтобы Бибер избавился от напоминания о своей прежней любви.

Рисунок Селены на теле Бибера в виде ангела появилось еще в 2011. Когда Джастин в первый раз расстался с Селеной, он утверждал, что избавится от тату: "Это моя бывшая девушка, все ее узнают. Наверное, я ее "выведу"…"

Но, ни тогда, ни позже, Джастин так и не сдержал слов и не вывел изображение. Вероятнее всего, потому, что в глубине души надеялся на возвращение Селены. И не прогадал, ведь после этого артисты сходились и расходились еще несколько раз.