Джонни Депп завершил судебное дело

55-летний Джонни Депп его предыдущие финансовые менеджеры закончили спорить из-за расходов знаменитости и нашли общее решение. Однако, об условиях сделки и о том, кто в итоге кому заплатил и какую именно сумму, не сообщается.

"Джонни Депп рад, что он и The Management Group достиг соглашения. Иск, поданный им против TMG, стал доказательством того, что Депп намерен предпринимать решительные действия для защиты своей репутации, интересов семьи и карьеры", - заявил представитель Деппа.

Кроме того, сообщается, что актер рад, что теперь может сконцентрировать все внимание на работе. Теперь артист спокойно может посвятить себя второму этапу концертного тура Hollywood Vampires и новому фильму.

Вот только стоит напомнить, что один из членов съемочной группы фильма "Город лжи" Грег Брукс заявил, что Джонни Депп его избил и подал на него в суд. Но, адвокат актера промолчал про новое судебное дело, которое грозит голливудской звезде.

Напомним, в январе 2017 года Джонни Депп подал в суд на представлявшую его интересы в течение многих лет компанию TMG. Он обвинил ее в неправильном управлении его активами и потребовал компенсации в размере 25 миллионов долларов. В свою очередь, TMG отвергла все обвинения в свой адрес и уличила актера в неразумных и не контролируемых тратах.