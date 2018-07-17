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Джонни Депп завершил судебное дело

Джонни Депп
15:32 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Знаменитый голливудский актер Джонни Депп и его менеджеры, которые подали на звезду в суд, пришли к согласию и, наконец, завершили судебную тяжбу.

55-летний Джонни Депп его предыдущие финансовые менеджеры закончили спорить из-за расходов знаменитости и нашли общее решение. Однако, об условиях сделки и о том, кто в итоге кому заплатил и какую именно сумму, не сообщается.

"Джонни Депп рад, что он и The Management Group достиг соглашения. Иск, поданный им против TMG, стал доказательством того, что Депп намерен предпринимать решительные действия для защиты своей репутации, интересов семьи и карьеры", - заявил представитель Деппа.

Кроме того, сообщается, что актер рад, что теперь может сконцентрировать все внимание на работе. Теперь артист спокойно может посвятить себя второму этапу концертного тура Hollywood Vampires и новому фильму.

Вот только стоит напомнить, что один из членов съемочной группы фильма "Город лжи" Грег Брукс заявил, что Джонни Депп его избил и подал на него в суд. Но, адвокат актера промолчал про новое судебное дело, которое грозит голливудской звезде.

Напомним, в январе 2017 года Джонни Депп подал в суд на представлявшую его интересы в течение многих лет компанию TMG. Он обвинил ее в неправильном управлении его активами и потребовал компенсации в размере 25 миллионов долларов. В свою очередь, TMG отвергла все обвинения в свой адрес и уличила актера в неразумных и не контролируемых тратах.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Джонни Депп, Менеджеры, Суд, Судебное дело.
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