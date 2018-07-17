Регина Тодоренко рассказала, что привозит из каждого путешествия

Популярный блогер Регина Тодоренко любит делиться с подписчиками интересными фактами из своей обыденной жизни. В частности, яркими фото из экзотических стран и аристократической Европы. Каждая ее поездка – особенная, поэтому на память о путешествии Регина традиционно покупает сувенир.

На своей странице в Instagram звезда открыла секрет, что именно она привозит из каждой поездки. Регина Тодоренко каждый раз покупает себе открытки, которые отправляет родным и оставляет на память о посещенной стране.

"Каждый путешественник что-то коллекционирует: кто-то магниты, кто-то тарелки, а я пересылаю себе и своим родным из разных стран открытки. Пишу на них всякие рассказы о том, что происходило в новом городе и отправляю. Через несколько лет так приятно читать забытые истории. Родители говорят, что по моим открыткам можно книгу написать. Что ж, может быть, может быть", – рассказала Регина Тодоренко.

К посту звезда добавила тематический снимок, на котором она позирует перед камерой возле почтового ящика. Вероятно, счастливая и загадочная Регина перед фото сделала привычную процедуру – отправила свои открытки в другое государство.