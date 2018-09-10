Повседневная жизнь Нью-Йорка и Тель-Авива в объективе фотографа.

Повседневная жизнь Нью-Йорка и Тель-Авива в объективе фотографа. Ронен Берка последние шесть лет всерьез увлечен уличной съемкой и надеется, что его кадры развлекут зрителей и даже удивят. Что касается личных впечатлений автора, он говорит: «В моем случае фотография – это, прежде всего, качественно проведенное время с самим собой». 46-летний израильтянин Ронен Берка живет на два города. Деля время между Нью-Йорком и Тель-Авивом, он активно снимает на городских улицах. В разных городах люди по-разному реагируют на камеру, некоторые – с подозрением и недовольством. Но любопытство и жажда новых открытий мотивируют фотографа находить для себя и запечатлевать новые места.