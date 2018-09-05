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Леся Никитюк рассказала, что похудела на два размера

Леся Никитюк
18:15 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Леся Никитюк опубликовала снимок, на котором ест чебурек.

Танцы со звездами 2018: Леся Никитюк показала порезы после выступления
Танцы со звездами 2018: Леся Никитюк показала порезы после выступленияЧитать полностью

Всенародная любимица Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников на шоу "Танцы со звездами 2018". Также она не забывает радовать и новыми публикациями в Instagram. Недавно она показала весьма забавное фото, на котором ест чебурек и выглядит при этом довольно счастливой. На снимке девушка выглядит очень соблазнительной. Одета в фиолетовую кофточку без рукавов и короткую юбку, усыпанную желтыми и белыми цветами, которая прекрасно подчеркивает стройные ноги Леси.

Леся Никитюк засветила стройные ноги в летнем наряде

Фотографию девушка тоже подписала в своей шуточной манере и похвасталась тем, что похудела на два размера: "Целлюлит мне на щеки. А что? Могу себе позволить. За последние 3 недели, я похудела на 2 размера. Интересно с чем это связано?" Поклонники остались в восторге от забавного снимка блондинки: "Ты и так давно уже хороша стала", "Красивые ножки", "Какая умничка".

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Новости шоу бизнеса, Леся Никитюк, Питание, Публикация, Снимок, танцы со звездами 2018, Телеведущая, Чебурек.
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