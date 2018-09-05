Леся Никитюк рассказала, что похудела на два размера

Всенародная любимица Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников на шоу "Танцы со звездами 2018". Также она не забывает радовать и новыми публикациями в Instagram. Недавно она показала весьма забавное фото, на котором ест чебурек и выглядит при этом довольно счастливой. На снимке девушка выглядит очень соблазнительной. Одета в фиолетовую кофточку без рукавов и короткую юбку, усыпанную желтыми и белыми цветами, которая прекрасно подчеркивает стройные ноги Леси.

Фотографию девушка тоже подписала в своей шуточной манере и похвасталась тем, что похудела на два размера: "Целлюлит мне на щеки. А что? Могу себе позволить. За последние 3 недели, я похудела на 2 размера. Интересно с чем это связано?" Поклонники остались в восторге от забавного снимка блондинки: "Ты и так давно уже хороша стала", "Красивые ножки", "Какая умничка".