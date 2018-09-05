Макс Барских похвастался стильным нарядом

Певец Макс Барских в последнее время на своей странице Instagram хвастается стильными хулиганскими образами. Но эти наряды только подчеркивают его жизнерадостность и позитив.

Сегодня он в очередной раз опубликовал солнечный снимок, чем очень порадовал поклонников. Фотография сделана на прогулке, для которой Макс выбрал весьма яркий образ. Черно-оранжевую рубашку надел в сочетании с оранжевыми брюками темного оттенка. Как аксессуар он выбрал в том же цвете портфель и картуз. И дополнил образ стильными прозрачными очками.

Поклонники оценили "солнечный" наряд кумира, а кто-то даже сравнил Макса с настоящим одесситом: "Ты выглядишь как настоящий одессит!", "Просто осенний человечек ты классный", "Красавчик", "Отличный look ,прям все оттенки осени".