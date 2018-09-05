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Макс Барских похвастался стильным нарядом

Макс Барских
19:06 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певец Макс Барских похвастался ярким оранжевым нарядом в Instagram.

Певец Макс Барских в последнее время на своей странице Instagram хвастается стильными хулиганскими образами. Но эти наряды только подчеркивают его жизнерадостность и позитив.

Макс Барских порадовал поклонников новой песней "Вспоминать"

Сегодня он в очередной раз опубликовал солнечный снимок, чем очень порадовал поклонников. Фотография сделана на прогулке, для которой Макс выбрал весьма яркий образ. Черно-оранжевую рубашку надел в сочетании с оранжевыми брюками темного оттенка. Как аксессуар он выбрал в том же цвете портфель и картуз. И дополнил образ стильными прозрачными очками.

Макс Барских поделился мыслями о переживаниях и страхах

Поклонники оценили "солнечный" наряд кумира, а кто-то даже сравнил Макса с настоящим одесситом: "Ты выглядишь как настоящий одессит!", "Просто осенний человечек ты классный", "Красавчик", "Отличный look ,прям все оттенки осени".

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