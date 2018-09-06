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Потап сделал брутальное селфи без бороды

Потап
16:17 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 6 сентября, звезда украинского шоу-бизнеса снова решил порадовать поклонников сменой имиджа.

Знаменитый украинский продюсер и солист группы "MOZGI" выложил в своем Instagram новый снимок. Артист решил сменить имидж и избавиться от бороды. 

Потап опубликовал селфи, на котором  выглядит моложе чем раньше. Поклонники сразу же отметили, что певец преобразился в лучшую сторону: "Побрился - помолодел", "Блин ,аж всю молодость вспомнил...С возвращением", "Без бороди краще", "Папе снова 17", "Дяде потапу и с бородой и без в масть", "Очень классный", "без бороди бомба" и много других комментариев. 

Также Алексей показал сумку-банан с логотипом песни своих подопечных "Время и Стекло" с названием "Е, бой". На фото Потап как всегда в кепке и легкой футболке. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Алексей Потапенко, Время и Стекло, Знаменитость, Мозги, Потап, Селфи, Снимок, Фото.
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