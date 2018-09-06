Потап сделал брутальное селфи без бороды

Знаменитый украинский продюсер и солист группы "MOZGI" выложил в своем Instagram новый снимок. Артист решил сменить имидж и избавиться от бороды.

Потап опубликовал селфи, на котором выглядит моложе чем раньше. Поклонники сразу же отметили, что певец преобразился в лучшую сторону: "Побрился - помолодел", "Блин ,аж всю молодость вспомнил...С возвращением", "Без бороди краще", "Папе снова 17", "Дяде потапу и с бородой и без в масть", "Очень классный", "без бороди бомба" и много других комментариев.

Также Алексей показал сумку-банан с логотипом песни своих подопечных "Время и Стекло" с названием "Е, бой". На фото Потап как всегда в кепке и легкой футболке.